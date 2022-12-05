Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд

Опальный бизнесмен Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию № 22, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда города Астана.

"Приговор в отношении К.Сатыбалдыулы вступил в законную силу 20.10.2022 году. Он отбывает наказание в учреждении ДУИС №22 по ВКО", - сообщили в столичном суде.

Отмечается, что колония, в которой будет отбывать наказание Сатыбалды, является колонией для бывших сотрудников специальных и правоохранительных органов.

Кайрат Сатыбалды был задержан в марте 2022 года, когда он пытался покинуть Казахстан. Его обвинили в "причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблении доверием" и "присвоении или растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному".



26 сентября суд № 2 района Байқоныр Астаны назначил ему шесть лет лишения свободы с конфискацией и лишением права занимать должности на госслужбе и нацкомпаниях сроком на 10 лет.