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pixabay.com Сегодня, 15:27
238
Сегодня, 15:27
238
Фото: pixabay.com

Касым-Жомарт Токаев высказался об искусственном интеллекте

Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета по науке и технологиям, которое проводится в Акорде, высказался о колоссальных изменениях, происходящих в мировой науке. В частности, президент затронул тему появления нейросетей и искусственного интеллекта,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

По словам главы государства, сейчас в мире происходят колоссальные изменения: в геополитике, экономике и общественных отношениях человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами. Стремительно развиваются наука и технологии, а научная сфера превратилась в гигантскую индустрию с финансовыми оборотами в миллиарды долларов. При этом стоимость крупных технологических корпораций достигла триллиона долларов.

"К подлинно революционным процессам привело появление нейросетей и искусственного интеллекта. Уже видны контуры нового жизненного уклада. Он имеет как полезные, так и опасные аспекты, которые могут представлять серьёзную угрозу. Даже Илон Маск высказал свои опасения в связи с применением искусственного интеллекта и призвал на время приостановить его разработку. По его мнению, искусственный интеллект может представлять большую угрозу для всего человечества. Человечество совершило фундаментальные открытия в сферах энергетики, медицины, био- и генной инженерии. Всё это начало принесло кардинальные изменения в жизнь людей", — сказал президент.

Он также отметил ряд появившихся сложнейших проблем, которые можно решить только общими усилиями всего мирового сообщества. По мнению главы государства, важно замедлить глобальное потепление, обеспечить продовольственную безопасность, преодолеть последствия пандемии.

"Одним словом, наступает новая реальность. Если мы не адаптируемся к этим изменениям, то можем остаться на обочине прогресса. Наша конечная цель – быть в числе ведущих стран, а не ведомых. Это, безусловно, очень сложная цель, и мы должны это хорошо понимать. Я об этом говорил уже не раз. То есть задача состоит в том, чтобы не идти в хвосте научного прогресса, а встать в ряд государств, которые определяют этот прогресс. Возможно, эта задача выглядит излишне амбициозной, но такую задачу мы должны ставить перед собой, научный потенциал в нашей стране имеется. Понимаю, что задача сложная, но к ее реализации и решению нам нужно, безусловно, стремиться", — резимировал Токаев.

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Сегодня, 15:27
238
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