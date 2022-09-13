Касым-Жомарт Токаев встретился с Верховным имамом египетского университета "Аль-Азхар"

Фото: БОРТ №1

Президент Казахстана принял в Акорде Верховного имама исламского университета "Аль-Азхар" шейха Ахмеда ат-Тайеба, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "БОРТ №1". Токаев выразил признательность гостю за то, что он принял его приглашение участвовать в межрелигиозном форуме.

"Мы считаем возглавляемый Вами университет "Аль-Азхар" "маяком", распространяющим свет ценностей нашей общей религии – ислама. Поэтому для нас очень важно, чтобы в диалоге лидеров мировых и традиционных религий принимали участие ученые центра, пропагандирующего принципы толерантности и выдержки, терпения и милосердия", – сказал глава государства.

Обращаясь к высокому гостю, Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку условиям, созданным для обучения казахстанских студентов в университете "Аль-Азхар", который считается центром исламского образования и противодействия религиозному экстремизму. Президент также отметил, что "Аль-Азхар" вносит весомый вклад в развитие исламского образования и исследований в Казахстане.

Президент Казахстана отметил, что в следующем году исполняется 800 лет султану Бейбарсу. В рамках подготовки к юбилею казахская сторона внесет свой существенный вклад в реставрацию мечети султана Бейбарса в Каире. В завершение встречи Токаев передал теплые слова приветствия президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси. В свою очередь Верховный имам "Аль-Азхара" передал добрые пожелания главе государства от имени египетского лидера.