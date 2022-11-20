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Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах президента Сегодня, 08:58
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Сегодня, 08:58
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Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах президента

Действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах президента Казахстана, передает BaigeNews.kz. Он пришел на избирательный участок, расположенный во Дворце школьников в Астане.

Напомним, в Казахстане сегодня проходят внеочередные президентские выборы.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала шесть кандидатов в президенты Казахстана:

Касым-Жомарт Токаев - от партий "Аманат", "Ак жол" и Народной партии Казахстана;

Жигули Дайрабаев - от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл";

Каракат Абден - от Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников";

Cалтанат Турсынбекова - Республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол" ("Казахские матери – дорога к традициям");

Мейрам Кажыкен – от республиканского объединения профсоюзов "Аманат";

Нурлан Ауесбаев – от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП).

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#президент #выборы президента #Токаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:58
75
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