Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего повышения эффективности системы государственного аудита и финансового контроля.

"Как подчеркнул президент, перед Высшей аудиторской палатой стоит задача обеспечить жесткий контроль за эффективным и рациональным использованием бюджетных средств и государственных активов как на республиканском, так и на местном уровнях.



Алихан Смаилов поделился своим видением дальнейшего развития системы государственного аудита. Он также доложил о планах ведомства на текущий год", - говорится в сообщении.