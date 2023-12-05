Касым-Жомарт Токаев принял посла Китая в Казахстане Чжан Сяо

Президент Казахстана в ходе беседы с послом Китайской Народной Республики в РК Чжан Сяо отметил положительную динамику развития двустороннего сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан нацелен на активизацию взаимодействия с Китаем по всем направлениям.

Подчёркнута важность дальнейшего наращивания взаимовыгодных отношений в сферах торговли, сельского хозяйства, энергетики, новых технологий, транспорта и логистики. Наряду с этим собеседники высказались за углубление культурно-гуманитарных связей.