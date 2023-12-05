Касым-Жомарт Токаев принял посла Китая в Казахстане Чжан Сяо
Сегодня, 17:59
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:59Сегодня, 17:59
170Фото: akorda.kz
Президент Казахстана в ходе беседы с послом Китайской Народной Республики в РК Чжан Сяо отметил положительную динамику развития двустороннего сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан нацелен на активизацию взаимодействия с Китаем по всем направлениям.
Подчёркнута важность дальнейшего наращивания взаимовыгодных отношений в сферах торговли, сельского хозяйства, энергетики, новых технологий, транспорта и логистики. Наряду с этим собеседники высказались за углубление культурно-гуманитарных связей.
Самое читаемое
- Все счета заблокировали у "АрселорМиттал Темиртау": шахтёры и металлурги могут остаться без медпомощи
- Смерть правоохранителя от укола антибиотика расследуют в Караганде
- 33-градусные морозы и метели прогнозируют в Казахстане
- Клопы и тараканы заполонят Астану – эксперт о планируемом лицензировании услуг дезинсекции
- Судно ВМС США атаковано в Красном море