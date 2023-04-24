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akorda.kz Вчера, 19:06
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Вчера, 19:06
697
Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК

Президент принял в Акорде вновь назначенных заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана Акбаржона Исмаилова и Аурику Дяк. Касым-Жомарт Токаев поздравил их, выразив уверенность, что солидный опыт поможет в работе на новой ответственной должности, передаёт BaigeNews.kz.

Кроме того, президент заслушал отчёт заместителя председателя – заведующего Секретариатом АНК Марата Азильханова о ходе подготовки XXXII сессии Ассамблеи.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, сохранение единства и стабильности является главным условием успеха комплексных реформ во всех сферах жизнедеятельности нашего общества. По его словам, Ассамблея играет особую роль в реализации данной задачи.

Глава государства обратил внимание на важность новых подходов и практических шагов для укрепления взаимопонимания представителей всех этнических групп и дальнейшей консолидации народа Казахстана.

В завершении встречи президент обозначил важные направления работы АНК. Он также сообщил, что на предстоящей сессии Ассамблеи будет затронут ряд важных вопросов идеологического и практического характера.

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Вчера, 19:06
697
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