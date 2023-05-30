Лента новостей

пресс-службы Акорды Сегодня, 15:33
458
Сегодня, 15:33
458
Фото: пресс-службы Акорды

Касым-Жомарт Токаев принял Ерлана Кошанова

Председатель мажилиса проинформировал президента о деятельности нижней палаты парламента VIII cозыва, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

В частности, с начала сессии в работе у мажилисменов находилось 75 законопроектов, из которых 14 принято и направлено в сенат. В настоящее время депутаты рассматривают законопроекты об онлайн-платформах, возврате незаконно приобретённых активов, реализации инициативы "Национальный фонд – детям", общественном контроле, совершенствовании жилищных отношений.

Ерлан Кошанов рассказал об усилении работы с избирателями: регулярно проводятся приёмы граждан, тематические и выездные заседания комитетов, острые проблемы населения активнее стали подниматься в депутатских запросах.

Президенту было доложено о подготовке к публичному заслушиванию отчёта правительства и Высшей Аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2022 год.

Председатель мажилиса также проинформировал об итогах работы в рамках парламентской дипломатии. Кроме того, палата готовится к проведению в июне этого года в рамках казахстанского председательства первого заседания Диалога женщин стран Центральной Азии, организованного при поддержке ООН.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:33
458
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх