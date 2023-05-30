Касым-Жомарт Токаев принял Ерлана Кошанова

Ерлан Кошанов рассказал об усилении работы с избирателями: регулярно проводятся приёмы граждан, тематические и выездные заседания комитетов, острые проблемы населения активнее стали подниматься в депутатских запросах.

Президенту было доложено о подготовке к публичному заслушиванию отчёта правительства и Высшей Аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2022 год.

Председатель мажилиса также проинформировал об итогах работы в рамках парламентской дипломатии. Кроме того, палата готовится к проведению в июне этого года в рамках казахстанского председательства первого заседания Диалога женщин стран Центральной Азии, организованного при поддержке ООН.