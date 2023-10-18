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Касым-Жомарт Токаев прибыл в Урумчи

Сегодня, 18:17
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Касым-Жомарт Токаев прибыл в Урумчи Сегодня, 18:17
Сегодня, 18:17
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках официального визита в Китайскую Народную Республику прибыл в город Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Планируется проведение встречи с секретарем КПК СУАР Ма Синжуем, в ходе которой будут обсуждены актуальные вопросы региональной кооперации.

 

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