Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Пакистана
Сегодня, 12:53
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Сегодня, 12:53Сегодня, 12:53
99Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму в адрес вновь избранного Президента Исламской Республики Пакистан Асифа Али Зардари, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Уверен, что Ваш богатый жизненный опыт и дальновидная политика внесут огромный вклад в дальнейшее развитие и процветание страны. Мы высоко ценим наше прочное партнерство с Пакистаном, основанное на искренней дружбе и взаимном уважении. Я рассчитываю на тесное взаимодействие с Вами для укрепления и раскрытия новых возможностей двустороннего сотрудничества во благо наших стран", – говорится в телеграмме.
Президент пожелал Асифу Али Зардари успехов в его начинаниях, а пакистанскому народу – благополучия.
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