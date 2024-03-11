Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Пакистана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму в адрес вновь избранного Президента Исламской Республики Пакистан Асифа Али Зардари, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Уверен, что Ваш богатый жизненный опыт и дальновидная политика внесут огромный вклад в дальнейшее развитие и процветание страны. Мы высоко ценим наше прочное партнерство с Пакистаном, основанное на искренней дружбе и взаимном уважении. Я рассчитываю на тесное взаимодействие с Вами для укрепления и раскрытия новых возможностей двустороннего сотрудничества во благо наших стран", – говорится в телеграмме.