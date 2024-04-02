Касым-Жомарт Токаев посетит один из регионов, пострадавших от паводков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправится в один из регионов, пострадавших от паводков. Об этом на странице в Facebook написал пресс-секретарь президента Берик Уали, передаёт BaigeNews.kz.

"4 апреля глава государства Касым-Жомарт Токаев совершит рабочую поездку в один из регионов, пострадавших от паводков. Дополнительная информация о предстоящем посещении будет предоставлена позже", - говорится в сообщении.