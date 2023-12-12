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Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс

Сегодня, 21:03
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Qazcontent Сегодня, 21:03
Сегодня, 21:03
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Фото: Qazcontent

Президент Казахстана подписал поправки в Налоговый кодекс, передаёт BaigeNews.kz.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)", - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Кроме того, подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения". 

Тексты законов публикуются в печати.

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