Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс
Сегодня, 21:03
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Сегодня, 21:03Сегодня, 21:03
87Фото: Qazcontent
Президент Казахстана подписал поправки в Налоговый кодекс, передаёт BaigeNews.kz.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)", - говорится в сообщении на сайте Акорды.
Кроме того, подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения".
Тексты законов публикуются в печати.