Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс

Президент Казахстана подписал поправки в Налоговый кодекс, передаёт BaigeNews.kz.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)", - говорится в сообщении на сайте Акорды.