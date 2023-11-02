Касым-Жомарт Токаев: Между Казахстаном и Венгрией нет нерешённых вопросов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в расширенном составе. Глава государства отметил, что между странами нет нерешённых вопросов, передаёт BaigeNews.kz.

"Между нашими государства нет нерешённых вопросов. Сегодня с господином Орбаном провели плодотворные переговоры, направленные на дальнейшее углубленное партнёрство. Укрепление сотрудничества отвечает интересам наших народов. Нами достигнуты важные соглашения. Особенно мы акцентировали внимание на увеличение объёма двусторонней торговли и развитии инвестиционного сотрудничества. В этой связи крайне важно увеличивать разновидности товаров и использовать новые возможности. Наша страна может поставлять в Венгрию 95 видов товаров стоимостью около 700 миллионов долларов. Имеется возможность экспортировать продукцию в сферах энергетики, металлургии, машиностроения, сельского хозяйства и строительства", - сказал Токаев.

Глава государства также остановился на вопросах укрепления гуманитарных связей. Сегодня в Астане одна из улиц будет названа в честь национального поэта Венгрии Шандора Петефи, что служит свидетельством тесных дружеских связей Казахстана и Венгрии.

Лидеры стран также заявили о важности укрепления межпарламентских связей через группы дружбы, действующие в парламентах двух стран. Были рассмотрены перспективы взаимодействия в рамках различных международных площадок, включая ООН, ОБСЕ и ОТГ.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что казахи и венгры – родственные народы, которые издавна связывают дружественные отношения.

“Язык, обычаи и культура двух стран схожи. Потомки кыпшакских племён, переселившихся в Европу из Торгайских степей в Средние века, сегодня живут на территории Венгрии. Мы гордимся этим. Благодаря нашим совместным усилиям казахско-венгерская интеграция динамично развивается во всех сферах. Уважаемый премьер-министр, вы вносите неоценимый вклад в это дело. Мы заинтересованы в дальнейшем углублении наших братских отношений и взаимовыгодного сотрудничества. Убежден, сегодняшние переговоры придадут новый импульс дальнейшему развитию двустороннего стратегического партнёрства", – сказал президент.

Он считает, что между Казахстаном и Венгрией имеется хорошая институциональная база для дальнейшего укрепления взаимоотношений. По мнению лидера, Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству и Деловой совет должны играть активную роль в содействии развитию торговых связей.

"Несмотря на сохраняющуюся геополитическую напряжённость, в прошлом году наш товарооборот вырос более чем на 20 процентов. Я уверен, что у нас есть все возможности для увеличения двустороннего товарооборота до одного миллиарда долларов в ближайшем будущем", – подчеркнул он.

Виктор Орбан выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и братскому народу Казахстана за тёплый прием.