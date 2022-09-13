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Борт№1 Сегодня, 17:57
131
Фото: Борт№1

Касым-Жомарт Токаев лично встретил Папу Римского Франциска в аэропорту

Президент Касым-Жомарт Токаев лично встретил Папу Римского Франциска в международном аэропорту столицы Казахстана, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт№1.

 

В ходе церемонии встречи главы государств представили друг другу членов делегаций двух стран, затем в Каминном зале президентского терминала лидер Казахстана и Глава католической провели краткую беседу.

По завершении встречи кортеж высокого гостя направился во дворец Акорда.

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#Токаев #Папа Римский #Съезд лидеров мировых религий
Сегодня, 17:57
131
Журналист

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