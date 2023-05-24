Кассационный суд Франции постановил возобновить дело против Аблязова

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Кассационный суд Франции постановил отменить решение апелляционного суда о прекращении судебного разбирательства в отношении экс-руководителя "Банк Туран Алем", передаёт BaigeNews.kz.

Дело беглого банкира будет вновь рассмотрено в апелляционном суде. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

"В связи с апелляцией генерального прокурора суд постановил аннулировать все пункты постановления следственной палаты парижского Апелляционного суда от 13 января 2022 года и требует повторного рассмотрения дела", - говорится в документе.

Напомним, Мухтар Аблязов заочно осуждён в Казахстане за создание и руководство ОПГ, а также хищение денег БТА Банка. В декабре 2022 года экс-банкира лишили статуса беженца во Франции.