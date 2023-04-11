Kaspi.kz запустил сервис выбора и покупки туров

Фото: Kaspi.kz

Kaspi.kz запустил новый сервис для любителей путешествий. Теперь выбрать и купить привлекательный тур можно в разделе Kaspi Travel, передаёт BaigeNews.kz.

"Впереди лето, период отпусков. Мы в сотрудничестве с ведущими туроператорами запустили новый сервис выбора и покупки туров. Теперь с Kaspi.kz вы можете покупать туры также легко и просто с экрана вашего смартфона, как авиа и ж/д билеты. Желаем всем нашим любимым клиентам приятных путешествий!", - сказал глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.

Уже сейчас доступны туры по самым популярным направлениям для туризма: в ОАЭ, Турцию и Египет. Описание каждого тура включает фото, рейтинг, отзывы гостей и много другой важной информации для принятия правильного решения.