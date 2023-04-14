Картографическая выставка, посвящённая истории Казахстана, открылась в Европарламенте

Фото: Diplomatic World

В Европейском парламенте открылась картографическая выставка, демонстрирующая преемственность казахской государственности, начиная с XVI века, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Traveltomorrow.com.

Мероприятие проходит на фоне празднования 30-летия установления дипломатических отношений между ЕС и Республикой Казахстан.

На выставке представлены исторические карты, созданные голландскими, французскими, английскими и немецкими картографами с XVI по XIX века. Они собраны и включены в атлас профессором Мухит-Ардагером Сыдыкназаровым, казахстанским учёным, директором Института современных исследований Евразийского национального университета имени Гумилёва в Астане.

"Источники свидетельствуют о том, что суверенное казахское государство было образовано в 1465 году. Примерно с этого же времени, благодаря быстрому развитию западной картографии, мы имеем документальные свидетельства контактов европейцев и их осведомлённости о народах за пределами своего континента. Эти знания включали в себя, и это отражено на картах, Центральную Азию и казахов. С XVI века они появляются под своим именем на картах, составленных европейскими путешественниками. Сегодня вы можете увидеть их здесь", – сказал на открытии выставки посол Маргулан Баймухан.

Карты содержат более 40 ранних названий казахского государства на европейских языках, включая, среди прочих, "Казахия", "Кассаки Орда", "Кассаки", "Независимые (прямой перевод слова "казах" с тюркских языков) татары", некоторые с графическими деталями, представляющими образы казахского народа и его соседей в то время.

Сыдыкназаров на протяжении 15 лет изучил более 1 500 карт, посещая библиотеки, архивы, картографические центры и музеи в Европе и США. 130 из них были включены в атлас "Непрерывная история государственности Казахстана. Казахское государство на европейских и американских картах XVI–XIX веков". Книга доступна на казахском, английском и русском языках и содержит подробные данные об авторах карт, годах издания, размере, месте хранения, а также комментарии автора к картам, предназначенные для учёных, исследователей и студентов.

"В передовых картографических издательствах Нидерландов, Бельгии, Англии, Франции, Италии, Германии, Австрии и США Казахское Государство стабильно присутствует на издаваемых политических картах и в иных атласах XVI–XIX веков, что, на наш взгляд, подтверждает непрерывный характер казахской государственности в этот период", – пояснил Сыдыкназаров.

Атлас издан в Брюсселе в 2021 году. Место выбрано отчасти из-за статуса города как столицы Европейского союза, а также потому, что многие знаменитые картографы, включая Меркатора и Ортелиуса, жили и работали именно в Бельгии.

"Очень важно получать знания и учиться друг у друга, увидеть в исторической перспективе, как европейцы воспринимали Центральную Азию и Казахстан в разные исторические периоды. Каждая страна имеет богатую историю и культуру, а их изучение помогает нам строить лучшую политику для сегодняшних сограждан", – сказал на церемонии открытия депутат Европарламента Карстен Люке.

Выставка проводится под патронажем евродепутата Андриса Америкса, заместителя председателя Комитета по транспорту и туризму (TRAN), который также состоит в делегации парламентского сотрудничества ЕС – Казахстан, ЕС – Кыргызстан, ЕС – Узбекистан и ЕС – Таджикистан и по связям с Туркменистаном и Монголией (DCAS).