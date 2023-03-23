Карина Ибрагимова вышла в финал чемпионата мира в Индии

Фото: instagram/karina__ibragimova

Первой из казахстанских боксёров в финальную стадию на женском чемпионате мира по боксу в Нью-Дели вышла Карина Ибрагимова, выступавшая в весе 57 килограмм, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.

Карина одолела Линь Юйтин из Тайпэя. Соперница была одной из самых титулованных на этом чемпионате, ведь на её счету три медали ЧМ, из которых две золотые.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Спортты дамыту дирекциясы (@drs_kz)

"Несмотря на это, казахстанка провела очень зрелищный и тактически правильно выстроенный бой. Тем самым, победа и самый главный бой впереди – финал. Стоит отметить, что Ибрагимова и Линь встречались на этой же стадии на прошлом чемпионате мира в Стамбуле. Тогда выиграла тайпейка", — прокоментировали в федерации бокса.

Напомним, в полуфинал женского чемпионата мира по боксу вышли шесть казахстанок: Алуа Балкибекова, Карина Ибрагимова, Надежда Рябец, Валентина Хальзова, Фариза Шолтай и Ляззат Кунгейбаева. Они гарантировали себе как минимум бронзовые медали.

Алуа Балкибекова в финал не прошла, уступив сопернице из Индии Ниту Гангас, и оставшись с бронзой.