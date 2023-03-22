Шесть казахстанок вышли в полуфинал женского чемпионата мира по боксу

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

Казахстанские боксерши провели четвертьфинальные бои на женском чемпионате мира-2023 в Нью-Дели (Индия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан представляли девять спортсменок, и шесть из них смогли выйти в полуфинал и гарантировать себе как минимум бронзовые медали. Итоги всех боев с участием казахстанок можно посмотреть ниже.

48 кг Алуа Балкибекова — Эриван Барут (Турция) — победа Балкибековой единогласным решением судей

— Эриван Барут (Турция) — победа Балкибековой единогласным решением судей 54 кг Жайна Шекербекова — Марсела Ариас (Колумбия) — победа Ариас единогласным решением судей

57 кг Карина Ибрагимова — Омайлин Алькала (Венесуэла) — победа Ибрагимовой единогласным решением судей

— Омайлин Алькала (Венесуэла) — победа Ибрагимовой единогласным решением судей 60 кг Римма Волосенко — Веньлу Ян (Китай) — победа Ян единогласным решением судей

66 кг Надежда Рябец — Ивануса Гомес Морейра (Кабо-Верде) — победа Рябец единогласным решением судей

— Ивануса Гомес Морейра (Кабо-Верде) — победа Рябец единогласным решением судей 70 кг Мадина Нуршаева — Барбара дос Сантос (Бразилия) — победа дос Сантос раздельным решением судей

75 кг Валентина Хальзова — Элиф Гюнери (Турция) — победа Хальзовой единогласным решением судей

— Элиф Гюнери (Турция) — победа Хальзовой единогласным решением судей 81 кг Фариза Шолтай — Элизабет Адиамбо Андиего (Кения) — победа Шолтай единогласным решением судей

— Элизабет Адиамбо Андиего (Кения) — победа Шолтай единогласным решением судей +81 кг Ляззат Кунгейбаева — Нупур (Индия) — победа Кунгейбаевой раздельным решением судей.

В полуфинал прошли Алуа Балкибекова, Карина Ибрагимова, Надежда Рябец, Валентина Хальзова , Фариза Шолтай и Ляззат Кунгейбаева.

Полуфиналы женского чемпионата пройдут 23 марта, а финалы — 25 и 26 марта.

Напомним, ранее Казахстан стал лидером по числу четвертьфиналисток чемпионата в Индии.