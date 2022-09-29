Кариес едва не привёл к смерти петропавловца

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Кариес, на который многие не сразу обращают внимание, едва не стал причиной смерти мужчины в Петропавловске. 47-летний горожанин пять дней терпел зубную боль и занимался самолечением. Но началось воспаление, гной добрался до шеи, ткани начали отмирать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Пациента поместили в реанимацию, где спустя сутки его состояние ухудшилось.

Врачам пришлось вскрыть грудную клетку и провести дренаж гнойного содержимого.

Мужчина провёл в больнице три недели.

"Вскрытие флегмоны на полости рта, так как были затёки у него на шею. Диагноз -"медиастинит". Это очень сложное осложнение, которое в действительности является угрозой для жизни пациента. Пошло из-за кариеса. В этом году у нас уже было два летальных случая с аналогичным диагнозом", - рассказал завотделением челюстно-лицевой хирургии Многопрофильной больницы скорой медицинской помощи Петропавловска Ерназар Адильшин.