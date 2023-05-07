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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 06:49
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Сегодня, 06:49
248
Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Карета скорой помощи сгорела в Уральске

Карета скорой помощи сгорела в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Пожар произошёл утром 6 мая на улице Мусина около поликлиники №4, сообщили в ДЧС ЗКО. Возгорание быстро ликвидировали. Никто не пострадал. Причину возгорания установят специалисты.

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Сегодня, 06:49
248
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