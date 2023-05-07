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248Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Карета скорой помощи сгорела в Уральске
Карета скорой помощи сгорела в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
Пожар произошёл утром 6 мая на улице Мусина около поликлиники №4, сообщили в ДЧС ЗКО. Возгорание быстро ликвидировали. Никто не пострадал. Причину возгорания установят специалисты.
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