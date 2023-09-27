  • 28 Сентября, 03:47
  • BAIGENEWS
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Караганду затопило после дождя

Вчера, 18:04
АВТОР
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скриншот видео Вчера, 18:04
Вчера, 18:04
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Фото: скриншот видео

Улицы Караганды превратились в реки после непродолжительного, но сильного дождя. На центральных проспектах машины буквально плывут, передаёт BaigeNews.kz.

Горожане делятся видео в соцсетях. 

 
 
 
 
 
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Публикация от Денис Денски (@denski_blog)

Затоплены центральные проспекты Бухар Жырау, Нуркена Абдирова, улицы Назарбаева и Магнитогорская, привокзальная площадь. Протекли крыши в политехническом университете и фронт-офисе Open Karaganda.

 
 
 
 
 
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Публикация от Денис Денски (@denski_blog)

Укрыться от дождя люди не могли даже в автобусах.

 
 
 
 
 
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Публикация от Сергей Терещенко (@sergey.tereshcenko)

Как сообщил аким города Мейрам Кожухов, все коммунальные службы переведены на оперативный режим работы.

"Работаем. Открываем крышки ливнеприёмников, чтобы сходу воды ничего не препятствовало, на проблемные участки направляем АС машины для откачки. Все коммунальные службы переведены на оперативный режим работы. Держим на контроле", - написал градоначальник в соцсетях.

 
 
 
 
 
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Публикация от Кожухов Мейрам (@meiram_kozhukhov)

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