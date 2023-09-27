Караганду затопило после дождя
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Улицы Караганды превратились в реки после непродолжительного, но сильного дождя. На центральных проспектах машины буквально плывут, передаёт BaigeNews.kz.
Горожане делятся видео в соцсетях.
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Затоплены центральные проспекты Бухар Жырау, Нуркена Абдирова, улицы Назарбаева и Магнитогорская, привокзальная площадь. Протекли крыши в политехническом университете и фронт-офисе Open Karaganda.
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Укрыться от дождя люди не могли даже в автобусах.
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Как сообщил аким города Мейрам Кожухов, все коммунальные службы переведены на оперативный режим работы.
"Работаем. Открываем крышки ливнеприёмников, чтобы сходу воды ничего не препятствовало, на проблемные участки направляем АС машины для откачки. Все коммунальные службы переведены на оперативный режим работы. Держим на контроле", - написал градоначальник в соцсетях.
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