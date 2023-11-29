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Незаконный криптобизнес с многомиллионной выручкой создал карагандинец

Сегодня, 10:55
АВТОР
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pulsepc.ru Сегодня, 10:55
Сегодня, 10:55
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Фото: pulsepc.ru

Департамент АФМ по Карагандинской области инициировал досудебное расследование в отношении мужчины, который занимался незаконным оборотом криптовалюты, передаёт BaigeNews.kz.

По информации официального представителя Агентства по финансовому мониторингу Алибека Абдилова, не имея лицензии на осуществление обменных операций в качестве юридического лица, карагандинец продавал криптовалюту через переводы на бирже "BINANCE". Для этого он использовал  криптокошелёк своего сына.

По предварительному заключению, сумма поступлений криптовалюты на кошелёк с начала 2020 года по февраль 2023 года превысила 205 тысяч долларов  -  это почти 95 миллионов тенге.

В отношении карагандинца зарегистрировано досудебное расследование. 

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