Незаконный криптобизнес с многомиллионной выручкой создал карагандинец

Департамент АФМ по Карагандинской области инициировал досудебное расследование в отношении мужчины, который занимался незаконным оборотом криптовалюты, передаёт BaigeNews.kz.

По информации официального представителя Агентства по финансовому мониторингу Алибека Абдилова, не имея лицензии на осуществление обменных операций в качестве юридического лица, карагандинец продавал криптовалюту через переводы на бирже "BINANCE". Для этого он использовал криптокошелёк своего сына.

По предварительному заключению, сумма поступлений криптовалюты на кошелёк с начала 2020 года по февраль 2023 года превысила 205 тысяч долларов - это почти 95 миллионов тенге.

В отношении карагандинца зарегистрировано досудебное расследование.