Карагандинец умышленно заражал женщин ВИЧ
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Мужчину в Карагандинской области судят за то, что он умышленно заразил женщин ВИЧ. Обе пострадавшие - его жёны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
О том, что больна, одна из женщин узнала, когда забеременела и пришла сдавать обязательные анализы. Врачи выявили заражение и настояли на обследовании супруга. Тогда и выяснилось, что ещё в 2010 году мужчину официально взяли на учёт как ВИЧ инфицированного. Его предупреждали об уголовной ответственности за распространение, заражение другого лица, но это не остановило карагандинца от двух женитьб.
Сотрудники полиции задержали мужчину и разыскали его первую супругу, попросили её сдать анализы. Результаты подтвердили наличие вируса в организме.
Было возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РК.
Дело находится в производстве Темиртауского городского суда.
"Гражданин С. более 10 лет достоверно зная о своем заболевании вирусом иммунодефицита человека, являясь лицом, предупрежденным об уголовной ответственности за распространение, заражение другого лица ВИЧ/СПИД, вступал в половые контакты с партнёрами без использования средств предохранения. О наличии у него ВИЧ заболевания гражданин С., половым партнёрам не сообщал. Дело рассматривается в закрытом судебном заседании. Приговор не вынесен", - сообщили в пресс-службе Темиртауского городского суда.
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