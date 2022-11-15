open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Кандидаты достаточно себя раскрыли – представители общественных фондов Астаны
Кандидаты достаточно себя раскрыли – представители общественных фондов Астаны Сегодня, 17:36
189
Сегодня, 17:36
189

Кандидаты достаточно себя раскрыли – представители общественных фондов Астаны

20 ноября пройдут внеочередные выборы президента Казахстана. Представители неправительственных общественных организаций столицы считают, что это важный и поворотный момент для всей страны, так как от выбранного лидера республики будет зависеть развитие общественных фондов и их взаимодействие с государственными органами, передает BaigeNews.kz. 

Руководитель Общественного фонда имени Карабекова Агабека Роза Карабекова отметила, что ее организация относится к неправительственному сектору страны и гражданскому обществу. При этом, фонд занимается не только решением социально значимых проблем здравоохранения, но и старается не оставаться в стороне от политических реформ, которые происходят в  стране.

"Предстоящие выборы позволят выбрать достойного руководителя нашей страны. Результатами этого будет то, что каждый гражданин получит возможность поучаствовать в перераспределении властных полномочий. Однозначно будут расширено участие населения в управлении страной и усилены механизмы защиты прав граждан. Я считаю, что предстоящие выборы - это важное всенародное голосование, оно дает возможность каждому гражданину поучаствовать в жизни страны. Мы как организация не будем оставаться в стороне и примем участие в выборах", - сказала она. 

Директор Общественного фонда "Ерекше Аналар" Салтанат Калеева отметила, что для НПО выборы - это очень важное событие, потому что от них будет зависеть и экономика, и социальное развитие страны, жизнь малого и среднего бизнеса. Также зависит и развитие государственных программ в социальной сфере. 

"Есть проблемы, которые нужно решать, и это нельзя откладывать. Этот год был годом ребенка, и мы старались максимально охватить всех наших детей услугами, которые им положены. Нам очень важно, чтобы избранный глава государства обращал на это внимание, так как мы работаем с детьми-инвалидами. Мы примем участие в выборах как избиратели. В принципе, каждый наш сотрудник хочет отдать свой гражданский долг. Я думаю, что все кандидаты достаточно раскрыли свои политические программы, был виден весь их потенциал. Все программы разные, но у каждой есть своя особенность. Уверена, что выборы пройдут открыто и честно", - рассказала она. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#выборы президента #Астана
Артём Волков Журналист
Сегодня, 17:36
189
Поделитесь:
Наверх