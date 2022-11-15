Кандидаты достаточно себя раскрыли – представители общественных фондов Астаны

20 ноября пройдут внеочередные выборы президента Казахстана. Представители неправительственных общественных организаций столицы считают, что это важный и поворотный момент для всей страны, так как от выбранного лидера республики будет зависеть развитие общественных фондов и их взаимодействие с государственными органами, передает BaigeNews.kz.

Руководитель Общественного фонда имени Карабекова Агабека Роза Карабекова отметила, что ее организация относится к неправительственному сектору страны и гражданскому обществу. При этом, фонд занимается не только решением социально значимых проблем здравоохранения, но и старается не оставаться в стороне от политических реформ, которые происходят в стране.

"Предстоящие выборы позволят выбрать достойного руководителя нашей страны. Результатами этого будет то, что каждый гражданин получит возможность поучаствовать в перераспределении властных полномочий. Однозначно будут расширено участие населения в управлении страной и усилены механизмы защиты прав граждан. Я считаю, что предстоящие выборы - это важное всенародное голосование, оно дает возможность каждому гражданину поучаствовать в жизни страны. Мы как организация не будем оставаться в стороне и примем участие в выборах", - сказала она.

Директор Общественного фонда "Ерекше Аналар" Салтанат Калеева отметила, что для НПО выборы - это очень важное событие, потому что от них будет зависеть и экономика, и социальное развитие страны, жизнь малого и среднего бизнеса. Также зависит и развитие государственных программ в социальной сфере.