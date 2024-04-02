Канат Бозумбаев о ситуации в Костанайской области: Необходимые ресурсы для восстановления будут выделены

Вице-премьер – заместитель руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Канат Бозумбаев побывал с рабочей поездкой в Костанайской области. Он ознакомился с ситуацией в Амангельдинском, Жангельдинском районах и Аркалыке, где объявлен режим ЧС, передаёт BaigeNews.kz.

Канат Бозумбаев с главой региона Кумаром Аксакаловым осмотрели подтопленные дома в селе Амангельды, изучили состояние подъездных путей к райцентру, посетили волонтёрский центр по оказанию помощи населению. Организатор центра Айбек Танабаев рассказал, что гуманитарная помощь в район продолжает поступать. За три дня сюда привезли свыше 20 тонн продуктов питания, одежды и средств гигиены.

В Жангельдинском районе Канат Бозумбаев побывал на месте прохождения паводка в селе Колкамыс, а также встретился с жителями села Кокалат, пострадавшими от наводнения.

В ходе облёта местности проведён осмотр аварийного моста на дороге районного значения "Аркалык – Екидин", о паводковой ситуации в селе Екидин доложил аким города.

После Канат Бозумбаев встретился с жителями села Кызылжулдыз, размещённых в эвакуационном пункте в здании общежития политехнического колледжа.

Областной оперативный штаб по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода дислоцируется в Аркалыке. Функционируют областной, городские и районные оперативные штабы во всех регионах области. Создана комиссия по оценке ущерба.

По южному региону Костанайской области подтопленными остаются 75 частных жилых домов. На контроле находится 13 переливов и 7 размывов дорог (1 мост, 6 дорожных полотен). Без транспортного сообщения находятся 12 населённых пунктов. Эвакуировано 1,2 тысячи человек, из них 408 детей.

Продолжается работа по откачке талой воды и укладке мешкотары. С начала паводка откачано более 686,2 тысячи кубометров талой воды, проведена укладка более 16 тысяч мешкотары и отсыпано 1,3 тысяч тонн инертного материала. В аварийно-спасательных работах задействованы 1,7 тысячи человек, 517 единиц техники, 30 единиц плавательных средств и 2 воздушных судна.

В ходе поездки Канат Бозумбаев провёл встречи с акимами районов и города, руководителями областных служб и ведомств.

Вице-премьер дал ряд поручений по дальнейшему проведению аварийно-спасательных работ, обеспечению эвакуированных людей всем необходимым, оценке ущерба, восстановлению повреждённых домов и объектов инфраструктуры.