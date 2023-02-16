Канализационный вопрос: внеплановую проверку проведут в отношении компании "Караганды Су"

Фото: 24.kz

Общественники в Караганде бьют тревогу, заявляя, что на канализационном коллекторе произошла авария. Зловонные воды бегут по руслу реки Букпа и могут попасть в водохранилище - любимое место отдыха горожан, передаёт BaigeNews.kz.

Первыми запах нечистот почувствовали дачники, они пригласили экологов и представителей СМИ, которые заметили, что в районе новой мечети по руслу реки в мороз что-то течет и дурно пахнет.

Представители компании "Караганды Су" ищут место, где могла произойти авария или образовался засор.

"По вопросу излития сточных вод в реку Букпа Управлением санитарно-эпидемиологического контроля района имени Казыбек би Караганды начата внеплановая проверка в отношении ТОО "Караганды Су". О результатах проверки будет сообщено дополнительно", - заявили в комитете санэпиднадзора.