open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Канализационный вопрос: внеплановую проверку проведут в отношении компании "Караганды Су"
24.kz Сегодня, 16:00
217
Сегодня, 16:00
217
Фото: 24.kz

Канализационный вопрос: внеплановую проверку проведут в отношении компании "Караганды Су"

Общественники в Караганде бьют тревогу, заявляя, что на канализационном коллекторе произошла авария. Зловонные воды бегут по руслу реки Букпа и могут попасть в водохранилище - любимое место отдыха горожан, передаёт BaigeNews.kz.

Первыми запах нечистот почувствовали дачники, они пригласили экологов и представителей СМИ, которые заметили, что в районе новой мечети по руслу реки в мороз что-то течет и дурно пахнет.

Представители компании "Караганды Су" ищут место, где могла произойти авария или образовался засор.

"По вопросу излития сточных вод в реку Букпа Управлением санитарно-эпидемиологического контроля района имени Казыбек би Караганды начата внеплановая проверка в отношении ТОО "Караганды Су". О результатах проверки будет сообщено дополнительно", - заявили в комитете санэпиднадзора.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Караганда
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:00
217
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх