Камеры "Сергек" установили на дороге Медеу — Шымбулак
Сегодня, 00:14
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Сегодня, 00:14Сегодня, 00:14
68Фото: акимат Алматы
В Алматы на дороге Медеу — Шымбулак установили четыре камеры "Сергек" с ограничением скоростного режима в 40 км/ч, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.
Они расположены на участке протяженностью семь километров от шлагбаума высокогорного катка "Медеу" до горнолыжного курорта "Шымбулак".
"Это поможет обеспечить безопасность людей в связи с увеличением потока пеших туристов и количества электромобилей, осуществляющих движение по указанному маршруту. Фиксация нарушений ПДД начнётся с 1 декабря текущего года", - сообщает акимат.
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