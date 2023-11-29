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Камеры "Сергек" установили на дороге Медеу — Шымбулак

Сегодня, 00:14
АВТОР
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акимат Алматы Сегодня, 00:14
Сегодня, 00:14
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Фото: акимат Алматы

В Алматы на дороге Медеу — Шымбулак установили четыре камеры "Сергек" с ограничением скоростного режима в 40 км/ч, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города. 

Они расположены на участке протяженностью семь километров от шлагбаума высокогорного катка "Медеу" до горнолыжного курорта "Шымбулак".

"Это поможет обеспечить безопасность людей в связи с увеличением потока пеших туристов и количества электромобилей, осуществляющих движение по указанному маршруту. Фиксация нарушений ПДД начнётся с 1 декабря текущего года", - сообщает акимат.

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