Камеры "Сергек" установили на дороге Медеу — Шымбулак

В Алматы на дороге Медеу — Шымбулак установили четыре камеры "Сергек" с ограничением скоростного режима в 40 км/ч, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Они расположены на участке протяженностью семь километров от шлагбаума высокогорного катка "Медеу" до горнолыжного курорта "Шымбулак".

"Это поможет обеспечить безопасность людей в связи с увеличением потока пеших туристов и количества электромобилей, осуществляющих движение по указанному маршруту. Фиксация нарушений ПДД начнётся с 1 декабря текущего года", - сообщает акимат.