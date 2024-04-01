Какую помощь окажут банки пострадавшим от паводков

По поручению президента об оказании помощи пострадавшим от паводков в 12 регионах, Агентством по регулированию и развитию финансового рынка совместно с банками и микрофинансовыми организациями реализуются мероприятия по поддержке пострадавших граждан, субъектов малого и среднего бизнеса, передаёт BaigeNews.kz.

Запланированы следующие меры:

всем гражданам, отнесённым к категории пострадавших от паводков, согласно спискам местных исполнительных органов, будет предоставлена автоматическая отсрочка платежей по кредитам на срок три месяца с 1 апреля по 30 июня 2024 года;

по кредитам пострадавших граждан не будут начисляться штрафы и пени за просрочку платежей, возникшую в связи с влиянием последствий паводков;

всем пострадавшим индивидуальным предпринимателям, а также субъектам малого и среднего бизнеса, для которых паводки повлеки нарушение хозяйственной деятельности будет предоставлена отсрочка платежей по кредитам с учётом поданного ими заявления.

"Банками и МФО будет проведён индивидуальный анализ каждого пострадавшего заёмщика для оценки влияния ущерба от стихии, нанесённого имуществу и личному хозяйству, доходам и финансовому положению заемщиков, на основе которого будут определены дополнительные меры персональной поддержки по кредитам", - сообщили в Агентстве.

Для облегчения процесса взаимодействия с заёмщиками банками и МФО реализуется сервис дистанционной подачи заявлений пострадавшими.