Лента новостей
- Суд поставил точку в нашумевшем конфликте между консервным заводом и акиматом Уральска 22:53 89
- Лучших научных сотрудников определили в Казахстане 22:17 157
- Какую компенсацию получат экибастузцы за электроэнергию 21:40 177
- Дождь прогнозируют синоптики в ряде регионов Казахстана 21:15 263
- Драка в кафе Сатпаева: в полиции прокомментировали инцидент 20:56 243
- Десятки Дедов Морозов устроили флешмоб в Алматы 20:24 334
- Самый открытый аким работает в селе Карагандинской области 19:59 396
- Дебошира сняли с рейса в аэропорту Алматы 19:37 378
- Стипендию "Болашак" присудили 178 казахстанцам 19:18 308
- Покорение Уимблдона, триумф в Лиге наций, трилогия GGG –"Канело". Спортивные итоги 2022 19:01 262
- Газовый баллон взорвался на поминальном обеде в Улытауской области 18:43 386
- Женщина убила пятилетнюю дочь и выбросила тело на свалку в Жетысуской области 18:14 2025
- Эко-ёлку сделали осуждённые в женской колонии Карагандинской области 17:53 433
- Антимонопольщики настаивают на разделении Air Astana и FlyArystan 17:48 381
- Жуткое ДТП с участием саней и лошади произошло в СКО 17:47 437
- Что изменилось в сфере высшего образования в Год детей, рассказал первый замакима СКО 17:44 343
- Адвокаты Биртанова ходатайствуют о возобновлении судебного следствия 17:43 374
- Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области 17:26 561
- Восьмилетний казахстанец выиграл партию у экс-министра финансов Латвии 17:17 476
- "Нам надоело, что государство позволяет всему этому быть" - в столице прошёл пикет против домогательств 17:10 462
- Более 200 тысяч женщин смогут раньше выйти на пенсию к 2028 году 17:01 452
- Новая соцуслуга стала доступна на портале eGov.kz 16:49 385
- Более двух миллионов семей с детьми получают пособия и выплаты от государства 16:44 359
- Реабилитационные центры для детей с инвалидностью построят ещё в 12 регионах Казахстана 16:30 341
- Редкие произведения искусства представили Токаеву в Русском музее Санкт-Петербурга 16:20 443
- Процветай край родной - как североказахстанский предприниматель на протяжении многих лет развивает родное село 16:14 2182
- Каким был 2022 год для Казахстана - в правительстве подвели итоги 15:17 613
- Успешную операцию на переломе 99-летнего ветерана ВОВ провели карагандинские врачи 14:56 541
- Фирменные поезда начнут курсировать по двум маршрутам в Казахстане 14:34 1040
- 26 "ночных бабочек" задержали полицейские Туркестанской области 14:17 430
- Утверждена концепция защиты и развития конкуренции 14:02 342
- Более половины казахстанцев назвали январскую трагедию самым значимым событием года — опрос 13:49 575
- АЗРК завершило 118 антимонопольных расследований 13:43 463
- Постаматы для выдачи готовых документов появились в Астане 13:22 542
- 32 человека эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Таразе 13:00 727
- Пьяный мужчина вломился в полицейский пункт в Павлодаре 12:47 648
- Более 22 тысяч россиян официально работают в Казахстане — Дуйсенова 12:44 380
- Рекордное количество автомобилей за месяц зарегистрировали в Казахстане с начала пандемии 12:22 430
- Машин на всех хватит — глава МИИР рассказал об автокредитовании на 2023 год 12:17 504
- Незаконно продали земли ЖенПУ: в Алматы осудили бывшего ректора и чиновников 12:13 503
- "Это заключительное заседание" — Смаилов подвёл итоги работы правительства 12:09 368
- Купить криптовалюту за фальшивые доллары пытался мужчина в Алматы 12:05 477
- В Казахстане введут понятие "независимый работник" - Минтруда 11:48 405
- Более 500 тысяч матерей будут получать пособие на ребёнка до 1,5 лет 11:45 443
- АСП увеличится с 2025 года, но число получателей может сократиться 11:40 297
- Производство косметических средств выросло в Казахстане 11:29 344
- Насколько вырастет пенсия и кто её будет получать, рассказала Тамара Дуйсенова 11:27 1266
- До 30% планируют увеличить тарифы на комуслуги в Казахстане 11:16 377
- Родственники лиц с инвалидностью будут получать зарплату как соцработники 11:06 948
- "Идёт затягивание процессов": премьер высказался о строительстве канализационно-очистных сооружений 10:57 506
- Задержан экс-аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев 10:31 2114
- Мораторий на промысел осетровых на Каспии продлили ещё на год 10:27 336
- Угрожал ножом и связал продавца: дерзкое ограбление магазина совершено в Павлодаре 10:26 320
- Национальной академии наук вернули государственный статус 10:10 586
- 120 тысяч долларов отдал мошенникам житель Астаны 09:58 460
- Новые выплаты утвердили уволенным из-за ранений спасателям и военным в Казахстане 09:38 696
- Полицейские раскрыли жестокое убийство таксиста в Талгарском районе 09:03 3153
- 175 случаев коронавируса выявили в Казахстане 08:31 399
- Полицейские устроили погоню за пьяным водителем в Таразе 07:59 404
- Более 402 млрд тенге получили казахстанцы пособий по инвалидности и потере кормильца 07:33 471
- "Барыс" проиграл "Авангарду" в матче КХЛ 06:56 593
- "Пытались реанимировать, кидая снег в лицо": Новые детали смерти школьника в Актюбинской области 05:04 1839
- Штормовое предупреждение объявлено в 7 регионах Казахстана 04:38 448
- Сабина Алтынбекова назвала свое уникальное качество 03:17 1773
- У "Вечного огня" в Абае подростки грели ноги 02:52 641
- Казахстанский боец впервые в истории страны подписал контракт с американским промоушеном 01:41 1554
- Аружан Саин и Саида Таукелева покинули попечительский совет фонда "Қазақстан Халқына" 00:23 3202
- Некоторые дома снова отключат от отопления в Экибастузе 26.12.2022 6860
- Димаш Кудайберген выступил на одной сцене с особенными детьми в Астане 26.12.2022 1016
- Казахстанцы хотели получать по 700 тысяч в Турции, но остались ни с чем 26.12.2022 1372
- На сумму 120 тысяч долларов обманули мошенники жителя Астаны 26.12.2022 806
- Свалку медотходов обнаружили у вокзала "Нурлы Жол" в Астане 26.12.2022 744
- Торговцев пиротехникой оштрафовали на 842 тысячи тенге в Карагандинской области 26.12.2022 781
- Транспортные карты подорожают в Астане 26.12.2022 673
- "Важно адаптировать экономическую политику к современным реалиям" — Токаев 26.12.2022 507
- Новый ЦОН открыли в Астане 26.12.2022 841
- Снежных Хагги Вагги и Кисси Мисси слепили осуждённые в Карагандинской области 26.12.2022 1178
- "Для меня он остаётся самым любимым" — мать погибшего в январских беспорядках полицейского 26.12.2022 2226
- Токаев встретился с Путиным в Санкт-Петербурге 26.12.2022 582
- Вайнера Мейржана Туребаева отпустили под домашний арест 26.12.2022 747
Какую компенсацию получат экибастузцы за электроэнергию
Стала известна сумма компенсации за электроэнергию жителям Экибастуза, сидевшим без отопления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
В ближайшее время ТОО "Экибастузтеплоэнерго" обязуется перечислить ТОО "Экибастузэнерго" около 240 миллионов тенге. Об этом рассказал в региональной службе коммуникаций председатель правления АО "Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация" Багдат Орал.
"Последние две-три недели мы вели переговоры в части определения суммы, методологии выплат компенсации. Понадобилось время, чтобы выработать справедливый алгоритм. Мы взяли за основу объём месячного потребления электроэнергии в нормальном режиме. Ежемесячно Экибастуз потребляет около электроэнергии на 220 миллионов тенге. Поэтому принято решение о перечислении 240 миллионов тенге "Экибастузэнерго", – сказал он.
Деньги перечислят на лицевые счета всех жителей города. В Экибастузе таких лицевых счетов 48 172. То есть каждый абонент получить чуть менее 5000 тенге.
Кроме того, был затронут вопрос ремонта пострадавших квартир и компенсации за испорченную мебель и бытовую технику. Как стало известно, 424 квартиры нуждаются в ремонте, в 52 работы уже ведутся.
По словам Багдата Орала, по мере возможности все нуждающиеся в ремонте квартиры будут приведены в порядок.
Что касается возмещения ущерба за технику и мебель, то руководитель АО "ЦАЭК" попросил экибастузцев сохранить все чеки и саму технику, за которую они хотят получить компенсацию. Все обращения рассмотрят комиссионно.
Напомним, жителей пострадавших домов в Экибастузе также освободили от оплаты отопления за ноябрь и декабрь.
-
Trend news
- Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области 17:26 556
- Пьяный мужчина вломился в полицейский пункт в Павлодаре 12:47 647
- Незаконно продали земли ЖенПУ: в Алматы осудили бывшего ректора и чиновников 12:13 503
- "Это заключительное заседание" — Смаилов подвёл итоги работы правительства 12:09 368
- В Алматы мужчина облил бензином бывшую сожительницу и поджёг её 26.12.2022 1419
- Работники University Medical Center брали взятки за предоставление квоты детям 26.12.2022 1009
- Самый богатый пенсионер: максимальная пенсия в Казахстане составила более 700 тысяч тенге 26.12.2022 79894
- Аким Павлодарской области приехал на трамвае на фермерский рынок 24.12.2022 42354
- "Синдром Нурлана Сабурова". На Павла Волю хотят подать в суд за высмеивание фото казахстанки 24.12.2022 60267
- Оштрафовали костанайца, разбившего своё авто на глазах у полицейских 23.12.2022 997
- "Никому не нужные два роскошных отеля в Турции" — депутат потребовал аудит активов квазигоссектора 22.12.2022 12344
- Самую популярную фамилию в Казахстане носят 66 тысяч человек — бюро нацстатистики 22.12.2022 6357
- Известных казахстанских вайнеров судят по делу о финпирамиде 22.12.2022 1214
- Вымогатели угрожали компроматом и требовали 300 тысяч тенге у жителя Тараза 20.12.2022 1577
- "Картину пытались выдать за реальность" — Смаилов обвинил акимов во вранье 20.12.2022 45520
- Выстрелил в жену, избил сына и покончил с собой: трагедия произошла в Акмолинской области 19.12.2022 24716
- "Әділ сөз" выразил обеспокоенность по поводу задержания Михаила Козачкова 18.12.2022 1795
- Задержан журналист Михаил Козачков 18.12.2022 1877
- Лишился должности полковник полиции из Туркестанской области, ставший героем видео 18.12.2022 19728
- В Новосибирске Дед Мороз с аквалангом нырнул в бассейн и покормил акул 17.12.2022 1469
- Застрелившимся мужчиной в Талдыкоргане оказался экс-глава филиала "КазАгроФинанса" 14.12.2022 7360
- "Претензии к семье Назарбаева огромные" - эксперт о пропасти между богатыми и бедными казахстанцами 13.12.2022 46517
- Из-за семейной ссоры мужчина повесил троих детей и покончил с собой в Мангистауской области 13.12.2022 16383
- Талдыколь, ТЭЦ, дольщики - новый аким Астаны о проблемах, которые оставил Кульгинов 12.12.2022 2901
- Акимам запретили иметь больше трёх заместителей 12.12.2022 5026
- "Внимание госорганов приковано к лентам соцсетей, а не к реальным проблемам" - Токаев 12.12.2022 2557
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана стала чемпионкой мира 11.12.2022 3717
- Кто лишил красавицу Сабину Алтынбекову звания самой популярной спортсменки страны 11.12.2022 4985
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 11.12.2022 7747
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 3377
- "Жди меня там" - супруга погибшего пожарного опубликовала видео с мужем 09.12.2022 45697
- Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы 08.12.2022 2741
- "Ставится вопрос, будет ли "Арселор Миттал Темиртау" работать в Казахстане или нет" - глава МИИР 08.12.2022 3541
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 07.12.2022 9613
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 69382
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 06.12.2022 13007
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 5991
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 15618
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 19620
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 5501
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 3070
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 36653
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 3485
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 4339
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 48496
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 8663
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 12982
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 4828
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 56075
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 3996
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 22395
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 10955
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 5407
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 4035
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 6613
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 5631
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 4421
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 4316
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 7149
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 4782
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 38695
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 22802
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 11111
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 8255
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 5234
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 31496
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 47017
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 5290
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 20559
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 7997
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 12829
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 7246
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 6328
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 6196
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 13223
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 45965
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 6249
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 5684
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 15530
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 6544
-
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 1122
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 2887
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 2924
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 2938
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 1313
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 1230
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 1376
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 1107
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 1281
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 1666
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 2347
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 2136
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 2645
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 2481
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 2385
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 3468
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 3313
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 3667
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 4177
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 4135
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 4356
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 4222
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 4360
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 4987
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 5117
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 5286
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 5414
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 5056
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 5520
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 5250
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 5361
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 5353
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 5513
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 5791
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 5523
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 5728
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 5847
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 5872
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 6074
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 6574
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 6864
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 6631
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 7047
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 6706
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 6768
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 6780
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 6627
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 7065
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 7363
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 6999
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 25341
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 7436
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 7191
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 7162
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 12362
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 7995
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 17004
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 15003
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 15047
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 15773
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 14499
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 19056
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 15663
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 17167
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 18297
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 17739
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 15232
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 15745
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 34860
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 16848
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 19876
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 15845
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 17034
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 17590
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 19106
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 17059
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 19072
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 18618
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 19954
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 19632