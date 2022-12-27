Какую компенсацию получат экибастузцы за электроэнергию

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Стала известна сумма компенсации за электроэнергию жителям Экибастуза, сидевшим без отопления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В ближайшее время ТОО "Экибастузтеплоэнерго" обязуется перечислить ТОО "Экибастузэнерго" около 240 миллионов тенге. Об этом рассказал в региональной службе коммуникаций председатель правления АО "Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация" Багдат Орал.

"Последние две-три недели мы вели переговоры в части определения суммы, методологии выплат компенсации. Понадобилось время, чтобы выработать справедливый алгоритм. Мы взяли за основу объём месячного потребления электроэнергии в нормальном режиме. Ежемесячно Экибастуз потребляет около электроэнергии на 220 миллионов тенге. Поэтому принято решение о перечислении 240 миллионов тенге "Экибастузэнерго", – сказал он.

Деньги перечислят на лицевые счета всех жителей города. В Экибастузе таких лицевых счетов 48 172. То есть каждый абонент получить чуть менее 5000 тенге.

Кроме того, был затронут вопрос ремонта пострадавших квартир и компенсации за испорченную мебель и бытовую технику. Как стало известно, 424 квартиры нуждаются в ремонте, в 52 работы уже ведутся.

По словам Багдата Орала, по мере возможности все нуждающиеся в ремонте квартиры будут приведены в порядок.

Что касается возмещения ущерба за технику и мебель, то руководитель АО "ЦАЭК" попросил экибастузцев сохранить все чеки и саму технику, за которую они хотят получить компенсацию. Все обращения рассмотрят комиссионно.

Напомним, жителей пострадавших домов в Экибастузе также освободили от оплаты отопления за ноябрь и декабрь.