Какой будет погода в регионах Казахстана 21 июля

Прогноз опасных явлений погоды на территории Казахстана на 21 июля выпустил Казгидромет, передаёт BaigeNews.kz.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди.

"Днём в Акмолинской области - сильный дождь, гроза, град, шквал. Лишь запад и юго-запад РК находится под влиянием антициклона, поэтому там будет погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, в области Жетысу - очень сильный ветер - 30 метров в секунду и более, ночью и утром на севере и западе – туман", - сказано в прогнозе.

Днём в Атырауской, Жамбылской, на юге Мангистауской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, областей Улытау, Абай ожидается сильная жара 35-38 градусов.

На большей части Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, в областях Улытау, Жетысу, Абай, на юге, востоке Акмолинской, в центре, на востоке Кызылординской, на юге Павлодарской, на юго-востоке Актюбинской, на северо-западе, юге, в центре Мангистауской, на западе Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.