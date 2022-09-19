Какой будет погода в Казахстане 20 сентября

Фото: deta

Прогноз погоды на 20 сентября в Казахстане представили синоптики Казгидромета, передаёт BaigeNews.kz.

Большая часть территории страны по-прежнему будет находиться под влиянием обширного антициклона, в связи с чем сохраняется погода без осадков.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, в горных районах юго-востока страны сохраняются дожди с грозами.

Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе - с пыльной бурей.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, в восточной половине Карагандинской, на юге, востоке Улытауской, Актюбинской, на севере, в центре Алматинской, на северо-западе, севере, востоке Абайской, на севере Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Костанайской, в центре Павлодарской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на востоке и в центре Акмолинской, на севере и востоке Карагандинской, на северо-востоке Восточно-Казахстанской, на западе Абайской областей сохраняются заморозки 1-3 градуса.