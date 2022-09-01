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pixabay.com Сегодня, 15:56
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Фото: pixabay.com

Какой будет погода в Казахстане 2 сентября

Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды на 2 сентября, передаёт BaigeNews.kz.

По данным метеорологов, погоду на большей части территории республики будет определять обширный антициклон, поэтому на улице будет малооблачно и сухо.

"Лишь на северо-западе, западе, востоке РК с прохождением атмосферных фронтов прогнозируются кратковременые дожди с грозами. По республике местами ожидается усиление ветра, на западе с пыльной бурей", - говорится в сообщении.

На большей части Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской, на западе и юге Атырауской, на юге Западно-Казахстанской, Абайской, Костанайской, Карагандинской, Улытауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На большей части Акмолинской, Костанайской областей ожидается высокая пожарная опасность.

Жара сохранится днём на большей части Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Костанайской, Улытауской, Жетысуской областей, а также на юге, западе, севере Жамбылской, на юге Западно-Казахстанской, на юге, востоке, в центре Карагандинской, на большей части Северо-Казахстанской и Акмолинской областей.

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#погода #Казгидромет
Сегодня, 15:56
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Журналист

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