Какой будет погода в ближайшие трое суток в Казахстане

Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды на ближайшие трое суток в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"На большую часть республики будет оказывать влияние Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронты, с чем ожидаются дожди с грозами. 25 апреля на юге и юго-востоке страны ожидаются сильные дожди. Лишь в начале недели под влиянием отрога антициклона в северных и восточных областях страны все ещё сохранится погода без осадков. По республике прогнозируется порывистый ветер, на юге, юго-востоке - град, шквал", - говорится в прогнозе.