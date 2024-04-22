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Какой будет погода в ближайшие трое суток в Казахстане

Сегодня, 17:39
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pxhere.com Сегодня, 17:39
Сегодня, 17:39
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Фото: pxhere.com

Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды на ближайшие трое суток в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"На большую часть республики будет оказывать влияние Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронты, с чем ожидаются дожди с грозами. 25 апреля на юге и юго-востоке страны ожидаются сильные дожди. Лишь в начале недели под влиянием отрога антициклона в северных и восточных областях страны все ещё сохранится погода без осадков. По республике прогнозируется порывистый ветер, на юге, юго-востоке - град, шквал", - говорится в прогнозе.

На северо-западе, севере и востоке страны с вторжением арктических воздушных масс ожидается значительное понижение температуры воздуха ночью до минус 1-8 градусов, днём - до плюс 3-13 градусов. В центре Казахстана столбики термометров ночью покажут до 0, минус 5 градусов, днём - плюс 5-15 градусов. 

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