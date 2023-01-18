Какой будет погода в ближайшие три дня в Казахстане

Синоптики Казгидромета сообщили, какой будет погода в Казахстане в ближайшие трое суток, передаёт BaigeNews.kz.

Обширный Северо-западный антициклон все ещё сохранит влияние на синоптическую ситуацию Казахстана. Сохранится погода без осадков.

Лишь на востоке и северо-востоке страны пройдёт снег.