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Какой будет погода в ближайшие три дня в Казахстане Сегодня, 17:59
78
Сегодня, 17:59
78

Какой будет погода в ближайшие три дня в Казахстане

Синоптики Казгидромета сообщили, какой будет погода в Казахстане в ближайшие трое суток, передаёт BaigeNews.kz.

Обширный Северо-западный антициклон все ещё сохранит влияние на синоптическую ситуацию Казахстана. Сохранится погода без осадков.

Лишь на востоке и северо-востоке страны пройдёт снег.

"Резкие изменения в температурном фоне не ожидаются, в ночное и утреннее время морозы все ещё сохранятся, но постепенно активизируется дневной прогрев", - уточнили синоптики.

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#погода #Казгидромет
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:59
78
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