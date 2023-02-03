Какой будет погода на выходных в Казахстане

Синоптики Казгидромета рассказали о том, какой будет погода на территории Казахстана в ближайшие дни, передаёт BaigeNews.kz.

"Запад, юг и юго-восток страны будут находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в связи с чем сохранится ясная погода без осадков. Остальная же территория Казахстана всё ещё будет под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми ожидаются снег с низовой метелью и усиление ветра", - говорится в прогнозе.