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Какое место занял казахстанец на конкурсе Junior Eurovision-2022
Представлявший Казахстан юный исполнитель Давид Чарлин занял 15-е место на международном конкурсе Junior Eurovision-2022, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на "Казинформ".
Конкурс проходил в столице Армении – Ереване. В этом году Казахстан на конкурсе представил финалист IV международного конкурса Baqytty Bala-2022 Давид Чарлин. Он исполнил песню "Жер-ана".
По итогам голосования национального жюри и онлайн-голосования Давид Чарлин набрал 47 баллов, заняв 15-е место из 16 стран.
Первое место занял 13-летний участник из Франции Lissandro с песней "Oh, Maman!", набрав 203 балла.
Второе место - у юной исполнительницы из Армении Nare (180 баллов), а третье - участницы из Грузии Mariam Bigvava (161 балл).
Всего в онлайн-голосовании приняли участие жители 178 стран.
Кроме Казахстана, показали свои выступления юные исполнители из Нидерландов, Польши, Мальты, Италии, Франции, Албании, Грузии, Ирландии, Испании, Великобритании, Португалии, Сербии, Армении, Украины и т.д.
До гранд-финала завершился первый этап онлайн-голосования, которое продлилось с 01:00 часов 10 декабря до 20:59 часов 11 декабря по времени Астаны. Второй этап голосования возобновился на сайте 11 декабря по времени Астаны после всех выступлений участников на 15 минут.
Голоса зрителей решают половину результатов конкурса, а вторую половину определяет профессиональное жюри. Результаты онлайн-голосования и голосования жюри имеют одинаковый вес.
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