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Какими изменениями запомнился 2023 год казахстанцам

Сегодня, 11:39
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Какими изменениями запомнился 2023 год казахстанцам Сегодня, 11:39
Сегодня, 11:39
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Итоги 2023 года. Корреспондент BaigeNews.kz узнал у жителей столицы, какие события и изменения произошедшие в нашей стране за минувшие 12 месяцев запомнились больше всего.

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