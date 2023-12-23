Какими изменениями запомнился 2023 год казахстанцам
Сегодня, 11:39
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Сегодня, 11:39Сегодня, 11:39
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Итоги 2023 года. Корреспондент BaigeNews.kz узнал у жителей столицы, какие события и изменения произошедшие в нашей стране за минувшие 12 месяцев запомнились больше всего.
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