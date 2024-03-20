Каким может быть новый герб Казахстана – предположил политолог

В обществе активно обсуждается предложение президента по изменению герба, озвученное на третьем заседании Национального курултая в Атырау. Казахстанские политологи и депутаты поделились с корреспондентом BaigeNews.kz своим мнением касательно актуального вопроса.

Эдуард Полетаев напомнил, что у казахов никогда не было традиции гербов, а те гербы, которые существовали в XIX веке, были весьма немногочисленны и выданы императором. Они наследовали русской и европейской геральдической традиции.

"Геральдика – это европейская наука. Классический герб – это щит рыцаря, на котором изображены родовые символы. Эпоха европейских символов постепенно проходит, появляются новые независимые государства. Их становится всё больше и больше. Привносятся иные символы", - подчеркнул политолог.

Он добавил, что есть государства, в которых не существует гербов. Например, в Японии нет государственного герба. Во Франции и Италии есть государственные символы, но нет гербов.

Вместе с тем, политолог считает, что казахстанцам не стоит так болезненно относиться к смене государственного символа. Это вполне рядовое явление.

"В Туркменистане три раза меняли государственный герб. То есть жизнь показывает, что идеологические тенденции, которые в государстве присутствуют, находят отражение в гербе как в символе государства", - сказал Полетаев.

Политолог поделился своим видением нового герба Казахстана.

"Обычно в гербах отражается очень много смыслов. Наверное, в новом гербе Казахстана должны быть концептуальные вещи, которые означали бы независимость, дух Казахстана, может быть, символ сочетания прошлого, настоящего, будущего, изображение природных символов. Надо посмотреть символику других тюркских государств. Посмотреть у них какой смысл имеет каждый элемент. Хотя казахстанский герб должен быть уникальным", - отметил он.

По мнению политолога, в новом гербе должны быть учтены особенности менталитета, культуры, истории, экономики. Главное, чтобы это всё воспринималось, и герб был узнаваем.

"Символ на то и есть символ, чтобы по одному только взгляду на него люди понимали, с какой страной они имеют дело", - сказал Полетаев.

Высказался Полетаев и касательно нанесения надписей на герб.

"Есть среди геральдистов спор, стоит ли название на гербе писать. Хотя достаточно много государств используют этот приём, но иногда считается, что сам символ государства должен без всякой надписи ассоциировать себя с конкретным государством и демонстрировать его", - сказал политолог.

В целом, по его словам, изменение герба - непростая задача, требующая многочисленных обсуждений, неспешного и основательного рассмотрения.

"В споре рождается истина. Это символ, который принимается надолго. Очень важно, чтобы этот вопрос завершился компромиссным вариантом и не вызывал ненужные споры и конфликты. Эта задача в сроках никак не выражена. Президент предложил собрать комиссию, изучить этот вопрос, чтобы было учтено мнение разных профессионалов. Это процесс не одного дня, не одного месяца. Предложений будет очень много. Потому что это вопрос государственной символики, престижа. Автор государственного герба навсегда останется в истории. Поэтому предложений, я думаю, будет очень много. Если в период обсуждения первого гимна было 245 предложений, в этот раз может быть более тысячи запросов", - сказал политолог.

Такого же мнения придерживается и мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров. По его словам, до нового герба ещё далеко. Впереди – стадия обсуждения, создание специальной комиссии.

По его словам, разговоры об изменении герба идут в обществе уже давно.

"Последние 10 лет я точно об этом слышу. Впервые об этом заговорила молодёжь. Я лично был свидетелем обсуждения необходимости изменения герба на десяти различных площадках. Предложение президента, считаю, очень уместным", - подчеркнул депутат.

Мажилисмен отметил, что не видит в существующем гербе ни исторического, ни культурного наследия. Герб не транслирует казахские традиции.

"Посмотрите на наш небесно-голубой флаг. Когда он развивается, в душе возникают трепетные чувства, на глазах невольно наворачиваются слёзы. А если посмотреть на наш герб, видишь оставшийся от советской эпохи устаревший символ, никаких эмоций не возникает", - поделился Ходжаназаров.

Мажилисмен Ермурат Бапи в свою очередь отметил, что в целом существующий герб неплохой и бросается в глаза с первого раза. Но в нём могут быть свои нюансы, которые может объяснить только специалист по геральдике. Такие как смешивание нескольких разных атрибутов, нагромождение слишком большого количества элементов.

Бапи подчеркнул, что в вопросе изменения герба последнее слово будет за народом.