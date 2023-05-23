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  • Какие запреты прописали в законопроекте для самокатчиков в Казахстане
pixabay.com Сегодня, 13:13
297
Сегодня, 13:13
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Фото: pixabay.com

Какие запреты прописали в законопроекте для самокатчиков в Казахстане

В Казахстане статус электросамокатов на дорогах в ближайшее время урегулируют законодательно. Для водителей этих двухколёсных транспортных средств планируют ввести ряд ограничений и запретов. Все они будут прописаны в законе "О дорожном движении", который дополнят понятиями "малое электрическое транспортное средство" и "электрический самокат", передаёт BaigeNews.kz.

Согласно опубликованному на Online.zakon.kz проекту правок, водителям электрического самоката запрещается:

  • ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;
  • перевозить пассажиров;
  • перевозить груз;
  • двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки;
  • поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы, для движения в данном направлении;
  • пересекать перекресток. Водители электросамокатов пересекают перекрестки по пешеходному переходу, ведя транспортное средство рядом;
  • буксировка электрических самокатов;
  • ездить по пешеходному переходу;
  • быть без застегнутого шлема и светоотражающего жилета в тёмное время суток.

Водителям, не достигшим 16 лет, также запрещается двигаться по правовому краю проезжей части, полосе маршрутных транспортных средств, обочине велосипедистов. 

Подробнее с законопроектом можно ознакомиться здесь.

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Сегодня, 13:13
297
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