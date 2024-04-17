Какие водохранилища переполнены в Казахстане
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О ситуации на водохранилищах сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК, передаёт BaigeNews.kz.
В Акмолинской области Астанинское и Селетинское водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме.
В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100%, половодье продолжается. Высота перелива через гребень плотины Сергеевского водохранилища составляет 2,6 метра.
К этому часу уровень реки Есиль в черте Петропавловска – 1355 см, за сутки он не изменился. Обстановка в регионе остаётся напряжённой.
В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. Оба объекта работают в штатном режиме. Обстановка в регионе стабильна.
В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет около 80%.
В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 74%. В регионе продолжается период половодья. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу, продолжаются природоохранные попуски. Водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.
В Западно-Казахстанской области среднее наполнение четырёх крупных водохранилищ составляет 80%. Все они работают в штатном режиме. На границе с Россией уровень реки Жайык составляет 818 см.
В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 98%. Обстановка стабильна.
В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме.
На всех водохранилищах продолжаются круглосуточные дежурства, ежечасно проводится мониторинг водохозяйственной обстановки.
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