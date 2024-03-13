Какие сведения о налогоплательщиках КГД будет передавать в МЦРИАП

Органы госдоходов будут представлять в МЦРИАП сведения о налогоплательщиках, составляющие налоговую тайну, передаёт BaigeNews.kz.

Сведения будут предоставляться в обезличенном виде без получения письменного разрешения налогоплательщика посредством информационно-аналитической системы "Smart Data Ukimet".

Отметим, сведения представляются только должностным лицам МЦРИАП, включенным в утвержденный перечень.

Должностные лица министерства, имеющие доступ к сведениям, обеспечивают использование получаемой информации в случаях предусмотренных законодательством без ущерба для стороны, ее представившей, без права передачи третьим сторонам.

Какие сведения будут передавать: