Какие сведения о налогоплательщиках КГД будет передавать в МЦРИАП
Сегодня, 09:45
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Сегодня, 09:45Сегодня, 09:45
109Фото: pixabay.com
Органы госдоходов будут представлять в МЦРИАП сведения о налогоплательщиках, составляющие налоговую тайну, передаёт BaigeNews.kz.
Сведения будут предоставляться в обезличенном виде без получения письменного разрешения налогоплательщика посредством информационно-аналитической системы "Smart Data Ukimet".
Отметим, сведения представляются только должностным лицам МЦРИАП, включенным в утвержденный перечень.
Должностные лица министерства, имеющие доступ к сведениям, обеспечивают использование получаемой информации в случаях предусмотренных законодательством без ущерба для стороны, ее представившей, без права передачи третьим сторонам.
Какие сведения будут передавать:
- Сведения из информационных систем органов государственных доходов (ИИН, тип регистрационного учета по месту нахождения ИП/нотариуса, ОКЭД, наименование, адрес ИП/частного нотариуса, среднесписочная численность наемных работников за отчетный период, налоговая задолженность, сумма уплаченных налогов, ИПН, КПН, НДС и др.)
- Сведения по фискальным данным (наименование товара, работы, услуги, заводской и регистрационный номер контрольно-кассовой машины, цена ТРУ, его количество, дата и время совершения покупки и др.)
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