Какие специалисты наиболее востребованы в Алматы. Репортаж

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В Алматы прошла общегородская ямарка вакансий, в которой приняли участие работодатели из сфер промышленности, производства, торговых сетей, питания, медицины, фармацевтики, образования. Для предприятий это возможность подобрать подходящие кадры, а соискатели смогли пройти на месте предварительное собеседование.

Какие специальности наиболее востребованы и оплачиваемы, смотрите в репортаже Baigenews.kz.

В поисках работы на Алматинский арбат, где развернулась мобильная биржа труда, пришло много людей. Сотрудников ищут около 150 частных и государственных предприятий. Официальное трудоустройство предлагают департамент по ЧС, палата предпринимателей "Атамекен" по Алматы, Казахтелеком и другие.

"Мы ищем специалистов по продажам, специалистов по обслуживанию и супервайзеров. Трудоустройство официальное у нас, соцпакет, есть профком. Желающих много. Сейчас мы набираем штат. И здесь мы планируем максимально оповестить людей", - рассказали представители Казахтелекома.

В ДЧС, например, требуются пожарные-спасатели и водители пожарного автомобиля. Условия, которые общещают соискателям: работа сутки через трое, возможность получить жильё по государственной программе, отпуск оплачивается в размере двух окладов, пенсионный возраст до 48 лет.

Как отметили представители акимата, наиболее востребованны на рынке труда медицинские работники, сотрудники образовательной сферы, производственники, делопроизводители, бухгалтера, транспортники и представители рабочих специальностей.

Некоторые работодатели предлагают будущим сотрудникам заработную плату до 450 тысяч тенге. По данным Минтруда, самые высокие зарплаты обещают руководителям государственного и корпоративного сектора, главным строителям, маклерам, бизнес-аналитикам и разработчикам приложений.