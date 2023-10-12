Какие школы строят на "коррупционные" деньги в Астане

Ещё семь школ на так называемые "деньги коррупционеров" достроят в Астане до конца этого года. Три уже приняли своих учеников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Одна из таких школ открылась на левом берегу столицы в этом году. Это школа-гимназия №96. Она рассчитана на две тысячи школьников. Новой школе в первую очередь рады именно они. К примеру, девятиклассник Батырхан теперь тратит на дорогу всего пять минут пешком.

"Раньше учился в 92-й школе, ездил на автобусе, минут 30 занимал весь путь. На данный момент всё хорошо, за пять минут добираюсь до школы. Школа в общем нравится, просторная, белая, спортзал хороший оборудованный", - говорит ученик школы-гимназии №96 Батырхан Киманов.

Новая гимназия оснащена по последнему слову техники. На входе Face-контроль, на этажах установлены аппараты для питьевой воды. Для особенных школьников есть специальный кабинет. Кроме того, открыт кабинет профориентации со всем необходимым оборудованием.

"Проектная мощность нашей школы рассчитана на 1200 учащихся в одну смену, в две смены – 2400 учащихся. Из них 265 первоклассников. Это очень хорошая цифра, потому что в 11 классов мы приняли первоклассников за две недели. Главной миссией нашей школы было разгрузить две буквально перегруженные трёхсменные школы. Из этих школ к нам прибыло более тысячи учащихся", - рассказала директор школы-гимназии №96.Сауле Теменова.

На деньги коррупционеров по всей стране построено 15 школ. До конца года сдадут в эксплуатацию ещё 31. Всего на 96 миллиардов тенге, изъятых у коррумпированных чиновников, в стране планируют построить 62 школы.