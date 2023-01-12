Какие процессы в образовании будут автоматизированы в 2023 году

Фото: Baigenews.kz

В 2023 году в министерстве просвещения планируют произвести ряд изменений в автоматизации процессов управления образования. Об этом в четверг, 12 января, сообщил вице-министр просвещения Айбат Ильясов, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что планируется внедрить единую базу учёта, очерёдности и выдачи направлений в дошкольные организации. Это обеспечит прозрачность распределения мест в очереди и сэкономит бюджетные средства.

Также будет запущена система идентификационных карточек для учеников, в проактивный формат переведут десять государственных услуг по постановке в очередь в детские сады и получение льготного питания, будет введён единый электронный реестр образовательных программ, а необходимые учебные материалы переведут в цифровой формат.

Кроме того, вице-министр сообщил о мерах по обеспечению интернетом школ.

“Для этого будут приняты меры по сбору данных о скорости Интернета в цифровой карте контроля связи, разработке требований построения локальной и беспроводной сети в школах, направление в уполномоченный орган сведений о сельских школах, где требуется проведение волоконно-оптической линий связи", — сообщил вице-министр.

По словам Айбата Ильясова, в будущем планируется разместить цифровые дипломы об окончании колледжей в eGovMobile.

“Это даст возможность гражданам использовать и предъявлять цифровые дипломы государственным органам, физическим и юридическим лицам, без необходимости носить с собой диплом на бумажном носителе. Все озвученные задачи по цифровизации системы образования объединены под проектом SMART Oqu-ağartu, и министерством будут приняты качественные меры для их реализации", — заключил вице-министр.