Какие продукты подешевели за неделю в Казахстане
Сегодня, 09:59
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Сегодня, 09:59Сегодня, 09:59
125Фото: freepik.com
В Казахстане цены на базовые продукты питания по сравнению с прошлой неделей начали понемногу снижаться, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.
Социально значимые продовольственные товары подешевели на 0,1% по сравнению с 28 ноября. В результате впервые за 10 недель цены на них пошли вниз.
Сразу 10 товаров из 19 стали стоить дешевле, чем прежде. Таким образом, подешевели: сахар, гречка и подсолнечное масло. Кроме того цена снизилась на овощи: картофель, морковь, лук и капусту.
Также впервые за 13 недель подешевела мука. Вместе с ней подешевели хлеб и рожки.
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