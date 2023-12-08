Какие продукты подешевели за неделю в Казахстане

В Казахстане цены на базовые продукты питания по сравнению с прошлой неделей начали понемногу снижаться, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.

Социально значимые продовольственные товары подешевели на 0,1% по сравнению с 28 ноября. В результате впервые за 10 недель цены на них пошли вниз.

Сразу 10 товаров из 19 стали стоить дешевле, чем прежде. Таким образом, подешевели: сахар, гречка и подсолнечное масло. Кроме того цена снизилась на овощи: картофель, морковь, лук и капусту.

Также впервые за 13 недель подешевела мука. Вместе с ней подешевели хлеб и рожки.