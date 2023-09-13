Какие министерства меньше всех освоили бюджетные средства

Министр финансов, заместитель премьер-министра Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев, выступая на заседании правительства, сообщил об итогах исполнения республиканского бюджета. По его словам, с января по август 2023 года неисполнение составило 107 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Он уточнил, что из них 21 миллиардов тенге - экономия.

"Не освоено – 86 миллиардов тенге. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах по чрезвычайным ситуациям, экологии и природных ресурсов, туризма и спорта и внутренних дел", - отметил министр.

Причины - длительные конкурсные процедуры и несвоевременное предоставление актов выполненных работ, добавил Ерулан Жамаубаев.

Что касается городов и регионов, то наибольшее неосвоение сложилось в Астане, Атырауской, Алматинской и Западно-Казахстанской областях.

В местных бюджетах не исполнено 131 миллиардов тенге.