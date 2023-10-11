Какие меры предпринимает правительство РК для сдерживания цен на продукты

Правительство Казахстана приняло комплекс мер для сдерживания цен на социально-значимые продукты питания и снижения инфляции. Среди них субсидии для казахстанских производителей и защита внутреннего рынка от импорта. Об этом на заседании Мажилиса сообщила заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова, передаёт BaigeNews.kz.

По её словам, для этого внедрён форвардный закуп через заблаговременное анонсирование фермеров на поставку поздних и ранних овощей на внутренний рынок по фиксированным ценам, а также товарные интервенции в межсезонье.

"По итогам принятых правительством мер, на протяжении более четырёх месяцев индекс цен на социально значимые продовольственные товары снижается и составил 3,1%, что почти в шесть раз ниже прошлогоднего уровня . Постепенно, снижается и инфляция. По предварительным прогнозам, к концу года она будет в два раза ниже уровня прошлого года", - сказала Тамара Дуйсенова.

Она подчеркнула, что на рост влияет множество факторов. Это и мировые цены, повышение тарифов и цен на топливо.

Поэтому задача правительства поддерживать казахстанских производителей, добавила Тамара Дуйсенова.

В связи с этим снижены ввозные таможенные пошлины и предоставлены тарифные льготы на отдельные виды товаров. А также установлены экспортные таможенные пошлины на семена подсолнечника, ограничительные меры на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов, лесоматериалов. Кроме того, введены ограничения на вывоз газа, бензина и дизельного топлива, угля, отдельных видов удобрений.

Тамара Дуйсенова также сообщила приняты меры по снижению административной нагрузки на бизнес.