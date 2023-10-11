Какие меры предпринимает правительство РК для сдерживания цен на продукты
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Правительство Казахстана приняло комплекс мер для сдерживания цен на социально-значимые продукты питания и снижения инфляции. Среди них субсидии для казахстанских производителей и защита внутреннего рынка от импорта. Об этом на заседании Мажилиса сообщила заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова, передаёт BaigeNews.kz.
По её словам, для этого внедрён форвардный закуп через заблаговременное анонсирование фермеров на поставку поздних и ранних овощей на внутренний рынок по фиксированным ценам, а также товарные интервенции в межсезонье.
"По итогам принятых правительством мер, на протяжении более четырёх месяцев индекс цен на социально значимые продовольственные товары снижается и составил 3,1%, что почти в шесть раз ниже прошлогоднего уровня .
Постепенно, снижается и инфляция. По предварительным прогнозам, к концу года она будет в два раза ниже уровня прошлого года", - сказала Тамара Дуйсенова.
Она подчеркнула, что на рост влияет множество факторов. Это и мировые цены, повышение тарифов и цен на топливо.
Поэтому задача правительства поддерживать казахстанских производителей, добавила Тамара Дуйсенова.
В связи с этим снижены ввозные таможенные пошлины и предоставлены тарифные льготы на отдельные виды товаров. А также установлены экспортные таможенные пошлины на семена подсолнечника, ограничительные меры на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов, лесоматериалов. Кроме того, введены ограничения на вывоз газа, бензина и дизельного топлива, угля, отдельных видов удобрений.
Тамара Дуйсенова также сообщила приняты меры по снижению административной нагрузки на бизнес.
"Во-первых, продлён до конца года мораторий на проведение проверок малого и микробизнеса.
Во-вторых, апробирован принцип "регулирования с чистого листа". В течение полутора лет проанализировано 128 тысяч требований в 44-х сферах, 9 тысяч из них, не соответствующих условиям новой регуляторной политики, уже исключены на подзаконном уровне.
В-третьих, проводится работа по автоматизации систем управления рисками в сферах госконтроля и надзора, что позволит в два раза сократить плановые проверки бизнеса. Для решения системных проблем бизнеса при правительстве создан совет отечественных предпринимателей", - сказала Тамара Дуйсенова.
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