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Какие мероприятия пройдут в День города в Алматы Сегодня, 21:08
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Какие мероприятия пройдут в День города в Алматы

День города будут отмечать в Алматы в ближайшие выходные. Какие мероприятия проведут для жителей и гостей мегаполиса, рассказали в акимате, передаёт BaigeNews.kz.

Уже 16 сентября состоятся республиканский айтыс акынов и стрит-арт фестиваль Medeu party, где выступят Moldanazar и Arshat.

17 сентября на площади "Астана" пройдёт фестиваль современной музыки "Gakku Даусы"

Кроме того, в честь праздника организуют традиционный фестиваль яблок "Aлма fest", рок-фестиваль, фестиваль уличной культуры, выступления A`studio, Луины, Айкына, Амре, Дильназ Ахмадиевой и Карины Абдулиной.

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#Алматы #День города #фестиваль #концерт
Сегодня, 21:08
198
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