Какие изменения произошли в системе обязательного соцстрахования, рассказали в Минтруда

Фото: пресс-службы Минтруда

С 1 января в Казахстане повышены размеры социальных выплат из государственного фонда социального страхования по случаям потери работы, утраты трудоспособности и потери кормильца, а также увеличен период выплат по уходу за ребёнком, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные министерства труда и социальной защиты населения.

Уточняется, что коэффициент замещения дохода, применяемый для исчисления социальной выплаты на случай потери работы, увеличен с 40 до 45 процентов. Ожидается, что в текущем году порядка 117 тысячам граждан данная соцвыплата будет назначена в повышенном размере, с ростом в среднем на 13 процентов.

По данным министерства, также увеличена продолжительность осуществления социальной выплаты по уходу за ребёнком с одного года до 1,5 лет. В 2023 году выплата будет назначена более 500 000 родителей.

Кроме того, на 8,5 процента повышены размеры социальных выплат, назначаемых дополнительно к базовым государственным пособиям, для 78 тысяч лиц, утративших трудоспособность, и 55 тысяч семей, потерявших кормильца.